¿Por qué le pegó Cuadrado a Messi? 'Si no eres agresivo, es difícil'

Juan Guillermo Cuadrado no es un jugador que pegue más de la cuenta. Pero cuando debe hacerlo, es un hecho que no lo duda.

Lo probó en el duelo del pasado sábado, que se selló con triunfo 2-0 contra Argentina, cuando se ganó una tarjeta amarilla por una dura entrada sobre la figura del rival y de la Copa, Lionel Messi. Los argentinos se fueron sobre él para defender a su capitán y por los empujones e insultos, el asunto amenazó con ir a mayores.



Así explicó la jugada el propio Cuadrado, en declaraciones que cita el diario Olé: "Si a veces no eres agresivo con un jugador tan bueno, se te hace difícil", dijo.



"Lionel es un jugador habilidoso y, para poder pararlo, toca hacer alguna falta. Pero ojo, a él le pegan y a mí también... Son cosas del fútbol", añadió.



Y sí, la realidad es que varias veces recibió duras patadas de los argentinos que no siempre fueron sancionadas.



Al final, Cuadrado dijo que esa acción precipitó su salida de la cancha: "(Queiroz) Me dijo que me sacó para protegerme, que me veía un poco agresivo, pero todo fue para bien", contó.