La opinión de Gabriel Meluk sobre la titularidad de Cuadrado

La titularidad de Juan Guillermo Cuadrado en la Copa América Brasil 2019 ha sido uno de los temas más discutidos en los últimos días entre los hinchas de la Selección Colombia.



Para Gabriel Meluk, editor de deportes de EL TIEMPO, Cuadrado sí debe ser titular ante Chile este viernes, sin embargo, enumeró en el Diario de la Copa las razones por las que sí y por las que no debería ser titular.



Razones de Meluk por las que Cuadrado no debería ser titular frente a Chile:



1. Ha sido tal vez el jugador del equipo con más críticas recibidas a lo largo de la primera ronda.

2. Ha sido cambio fijo de Queiroz para los segundos tiempos, cuando no ha sido el primer cambio.

3. Está exagerando en una de más. Cuando tiene la posibilidad de hacerla simple, se enreda en una jugada extra y termina perdiendo la pelota siendo poco claro. Está un poco precipitado.



Y las razones de Meluk por las que Cuadrado sí debería ser titular:



1. Tiene la experiencia para jugar este tipo de partidos.

2. Tiene el carácter necesario para este tipo de partidos.

3. Es un tipo que sabe hacer su tarea defensiva, la cual es fundamental para este tipo de partidos.

4. No le teme a ninguno de los rivales, y cuando ha sido necesario que meta la pierna fuerte y demuestre su personalidad, lo ha hecho.



Por último, Meluk comentó este miércoles que “puede que Cuadrado no haya brillado como el resto de sus compañeros, pero es un tipo fundamental y más para duelos de un nivel y de un grado de tensión tan altos como el del viernes contra Chile, en el que no se puede perder y no puede haber errores. Cuadrado es fundamental en esas tareas defensivas”.