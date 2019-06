'No tenemos que cambiar la mentalidad con la que llegamos': Cuellar

En la previa del partido frente a Paraguay, para el que Carlos Queiroz realizaría algunas variantes, el volante de la Selección Colombia, Gustavo Cuellar dialogó con los medios y mostró expectativa por lo que viene, confianza respecto al juego del equipo pero también cautela, reconociendo las capacidades del rival.



Cuellar sería uno de los titulares para el partido frente a los paraguayos, que lucharán por clasificarse a la siguiente ronda del certamen luego de dos empates en sus dos primeros encuentros frente a Catar y Argentina, donde mostraron un mejor rendimiento.



Sobre el partido, Cuellar respondió: “Va a ser un juego complicado, Paraguay es un gran equipo, le sacó un empate a Argentina que todos conocemos las calidad que tiene. Seguro va a ser muy disputado en todos los espacios de juego y nosotros tenemos que tener la misma mentalidad de los partidos anteriores y tratar de sacar los tres puntos que nos permitan llegar a la siguiente fase con la misma confianza”.



Pensando que sería su primera vez en cancha frente a los guaraníes, el jugador de Flamengo respondió: “Yo estuve en la Eliminatoria, perdimos el partido, fui suplente y fue muy disputado. Los paraguayos tienen la misma mentalidad de todos los suramericanos de no rendirse a pesar de las adversidades y lo demostraron en ese partido. Sabemos muy bien que así va a ser este juego, tenemos que estar concentrados para imponer nuestro ritmo, hacer las cosas bien como se vienen haciendo”.



Y sobre el favoritismo, Cuellar afirmó: “Llegamos a Brasil con una idea clara, clasificar e ir paso a paso. No tenemos por qué cambiar la mentalidad y el trabajo que venimos haciendo, es algo con lo que el futbolista está habituado y nosotros tenemos futbolistas de altísimo nivel que están acostumbrados a eso. Debemos seguir trabajando de la misma forma porque aún no hemos conseguido el objetivo que nos propusimos y ahora pensar en Paraguay que es el partido que sigue para sacar los 9 puntos de los 9 posibles”.



Pasando al análisis que dejó el partido contra Catar, Cuellar afirmó: “Sabíamos de las dificultades que íbamos a afrontar: que era un equipo rápido, con transiciones rápidas de defensa a ataque; ya estábamos prevenidos con eso y sabíamos que era difícil entrar para marcarles el gol. Afortunadamente tuvimos paciencia tácticamente y mentalmente, eso nos deja de experiencia que contra esos equipos se puede hacer goles tanto al minuto 1 como al 86. Así que si se vuelve a presentar, volveremos a analizar mejor al rival y seguramente repetiremos la estrategia pues nos salió bien”.



Finalmente, concluyó refiriéndose a las posibles variantes: “Esa es una decisión del entrenador, todo el que viene a la Selección quiere aportar su capacidad de juego para el equipo y la decisión que él tome será bienvenida para nosotros. En mi caso particular mi idea, si juego, es demostrar por qué estoy en la Selección y mi capacidad para jugar al fútbol dentro de este equipo”.