Con Colombia clasificado, así están las apuestas en los grupos de Copa

La Selección Colombia logró ganarle por 1-0 a Catar y se clasificó como líder a los cuartos de final del torneo. La Tricolor logró el primer pase para la siguiente ronda y es primero de su grupo: enfrentará al segundo del grupo de Chile, Uruguay, Japón y Ecuador.



En los demás grupos, hasta el momento, no hay clasificados para la siguiente ronda, por lo que las apuestas se empiezan a elevar para conocer a los que avanzarán.

Así están las apuestas en los grupos:

En el grupo A, las cuentas son fáciles. Brasil se lleva el favoritismo y está cerca de ser el líder, por lo que se paga una baja cuota de 1.08. Si Perú logra la hazaña, paga 9.0 veces lo apostado si queda líder de su grupo. Venezuela, por su parte, suma 21 veces lo que se apueste.



En el C, la pelea está más notoria. Uruguay y Chile comparten la punta, pero los celestes se llevan el favoritismo. Los charrúas, en caso de ser líderes, pagan 1.55 lo apostado. Los dirigidos por Reinaldo Rueda, por su parte, tienen una cuota de 2.50 si son líderes.

¿A quién apostarle?

En el grupo A, claramente, apostarle a Brasil es lo ideal para tener una victoria. Aunque Brasil viene mal, no dejará escapar la punta y es el gran candidato a ser el líder de su grupo.



En el grupo C es más complicado. Sin embargo, la diferencia de gol ayudaría a Uruguay. Uruguay derrotaría a Japón y Chile haría lo mismo con Ecuador. El punto del medio está en la diferencia de gol, en la que Uruguay va por encima y, un negocio para ambos equipos, sería un empate en el último juego. Sin embargo, Uruguay se lleva las posibilidades para ser el primero del grupo C y se le podría apostar al equipo de Tabárez.