La frase de Dávinson Sánchez que generó una incógnita en la Selección

Colombia está a dos días de jugar su partido de cuartos de final de la Copa América 2019 contra Chile, un compromiso que servirá para revalidar el buen momento de la Selección, que terminó líder del grupo B con 9 puntos y sin recibir gol, y de dar una grata sorpresa si logra eliminar a la actual bicampeona del certamen.

Para Dávinson Sánchez, defensa central titular para Carlos Queiroz, saber que “Chile es el actual campeón” no significa que en la Tricolor se sientan vencidos. “No quiere decir que Colombia sea inferior, nosotros como equipo queremos ser protagonistas, y más con la calidad de jugadores que hay en la Selección. Lo más importante siempre va a ser tomar el partido con la importancia que se debe”.





Para los jugadores de la Selección, “recién inicia la Copa”, pues aunque “la primera fase fue importante”, para Dávinson esos tres triunfos no tendrían “relevancia si contra Chile no somos el mismo equipo que hemos demostrado”.



“Decir que Chile solo es fuerte adelante, es mentira. Una de sus fortalezas está en la mitad de la cancha. Para nosotros es importante tener la portería en cero, porque arriba tenemos jugadores que pueden hacer daño”, analizó el zaguero del Tottenham Hotspur.



Cuando se estaba hablando del ataque chileno, de las maneras defensivas en las que Colombia podría controlar a los australes, Dávinson Sánchez soltó una frase que causó incógnita acerca de la formación titular.



“Trataremos de que (los delanteros de Chile) nunca miren a David (Ospina) a la cara…bueno, si juega él”, comentó Sánchez, generando extrañeza en la sala de prensa de la Arena Corinthians, estadio donde realizaron su práctica.



Sánchez continuó sin reparar en lo que acababa de soltar. “El trabajo de equipo, esa es la base, el compañerismo. Aquí hay un objetivo colectivo. Debemos ser compactos, atacar y defender juntos, no brindar esa brecha entre líneas y así los equipos rivales no nos cojan desordenados. Con orden defensivo, con amor por la camiseta, podemos mostrar argumentos para pelear contra cualquiera”, finalizó.