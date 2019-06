Diario de la Copa ¿Debe Colombia cambiar o repetir nómina vs. Catar?

Para Gabriel Meluk, editor de deportes de EL TIEMPO, Colombia tiene que jugar de base lo mismo que jugó contra Argentina y con los mismos, en la medida de lo posible. Teniendo en cuenta que Muriel no puede jugar por su lesión, pero que Roger Martínez podría sustituirlo como en el partido anterior.



Con respecto a Barrios, Meluk opina que “si está bien y no corre ningún riesgo, debe ser titular” y añadió que este “es el partido de la clasificación, no podemos olvidarnos de ese detalle. Colombia debe priorizar las tareas defensivas y presionar arriba cuando se pueda”.

“Somos muy llegados a creer que porque cumplimos un pedazo de la tarea, ya cumplimos el logro completo. Ganarle a Argentina no es suficiente, vamos en el camino y el camino pasa por jugar con Catar también”, finalizó diciendo Meluk en su intervención de este martes en el Diario de la Copa.



El director técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, dio este martes la rueda de prensa previa al partido de este miércoles por la segunda fecha de la Copa América 2019 y se refirió al equipo rival.



“A Catar lo he visto en los últimos cinco años, tiene un avance fantástico. Participaron en múltiples competiciones, en conclusión tiene mucho progreso y desarrollo. En los últimos años estuve cerca de ellos y es un equipo que hay que respetar, los resultados lo demuestran desde la Copa Asia en donde ganaron todos los partidos y contra Paraguay se mostró que el fútbol no son solo nombres, hay que estar muy alerta y preparados para jugar con Catar”, señaló Queiroz desde Brasil.