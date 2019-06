Diario de la Copa: ¿Debe o no jugar Barrios contra Catar?

Para el periodista de Win Sports, Jorge Barraza, el jugador del Zenit de Rusia no debería ser alineado en el próximo partido de Colombia en la Copa América contra Catar, para protegerlo y que pueda llegar al 100% al último partido frente a Paraguay.

“El equipo está tan bien que el sistema protege a los jugadores y el que entre, sea Cuéllar o Lerma, no va a tener ningún problema para acoplarse”, señaló Barraza en el programa Diario de la Copa.

El volante colombiano sufrió un golpe en la rodilla en el segundo tiempo del partido de este sábado frente a Argentina y, aunque aguantó hasta el final del partido, había mucha expectativa sobre la gravedad del golpe. Sin embargo, los estudios que se le realizaron al jugador luego del partido indican que no hay lesión de gravedad.



El mismo jugador explicó este lunes en rueda de prensa que no fue nada grave y que se está recuperando. “Fue una jugada en el segundo tiempo. Recupero la pelota y en ese momento la rodilla se va. Cayó el peso del cuerpo sobre ella. Aguanté hasta el final. Hicimos exámenes y estamos tranquilos. No hay nada”, expresó Barrios.