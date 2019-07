Messi no se guardó nada: de frente contra el VAR y la Conmebol

Lionel Messi salió caliente luego de la eliminación de Argentina contra Brasil, por la semifinal de la Copa América. El capitán de Argentina cargó contra el juez central Roddy Zambrano y contra el VAR, encabezado por el uruguayo Leodán González.

“No cobraron el penalti contra Agüero y Otamendi. Todo iba para ellos y para nosotros solamente amarillas. Esas y otras boludeses te van sacando del partido y ojala la Conmebol haga algo con este tipo de arbitrajes, pero no creo porque ahora lo maneja todo Brasil”, dijo sobre este arbitraje.

Messi también hizo un recuerdo de lo que pasó en esta Copa América: “Durante todo el torneo se la pasaron pitando manos boludas, penales pelotudos y hoy ni siquiera fueron al VAR”.

Sin embargo, al ser consultado por la prensa porque se le vio hablando constantemente con el juez central, Messi dio detalles de sus conversaciones con el peruano Zambrano.

“Son jugadas que te van sacando del partido, que no está siendo justo e inconscientemente se va del partido. Él me decía que me iba a respetar a cuidar, pero nos faltó al respeto con ese arbitraje”, añadió el ‘10’.

También tuvo palabras de elogio para sus compañeros y confirmó que seguirá en la Albiceleste para lo que venga en el futuro.

“Me encontré muy bien con este grupo y si puedo ayudar y acompañarlo lo haré. Empieza un ciclo con algo nuevo, viene una camada buena importante que quiere estar. Hay futuro, pero hay que darles tiempo y dejarlos seguir”, contó.