La ambiciosa meta que se puso Luis Seijas con Venezuela en la Copa

El centrocampista Luis Manuel Seijas afirmó este miércoles que el objetivo de Venezuela en la Copa América 2019 es jugar seis partidos, lo que implicaría llegar hasta la final del 7 de julio próximo en el Maracaná de Río de Janeiro.

"Tenemos un objetivo claro que es jugar seis partidos y este es el cuarto", aseguró el jugador del club Santa Fe colombiano en declaraciones que concedió a periodistas antes del entrenamiento que La Vinotinto realizó este miércoles en Río de Janeiro de cara al partido del viernes con Argentina por cuartos de final de la Copa América.



"Tenemos un equipo para cosas grandes y un partido para hacer cosas grandes, en el que se necesita gente con experiencia", agregó.

Seijas admitió que superar a Argentina en cuartos es un gran obstáculo para disputar los seis partidos pero aclaró que, por lo que ha hecho en los últimos años, Venezuela tiene una gran oportunidad de protagonizar un gran partido y clasificar a semifinales.



El jugador dijo que los venezolanos no se pueden considerar favoritos para este partido pero aseguró que nadie puede negar que La Vinotinto está en un buen momento por lo que viene haciendo. "No nos llamamos favoritos, pero, que tenemos una gran expectativa por poder darle una gran alegría a nuestro país, no te lo voy a esconder, no voy a ser recatado con la respuesta, claramente queremos ir a ganar", dijo.