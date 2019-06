¿Qué pensará Pelé de las declaraciones de Thiago Silva sobre Messi?

El central de la selección de Brasil Thiago Silva dio este sábado unas declaraciones que sorprendieron a muchos, pues vienen de un jugador del país de Pelé, considerado en el país de la samba como el mejor de la historia. Sin embargo, al defensor no le tembló la voz para afirmar que el astro argentino Lionel Messi, al que enfrentará el próximo martes en las semifinales de la Copa América, es "el mejor jugador de la historia".

"¿Qué es Messi? Para mí es el mejor jugador de la historia, el mejor que vi jugar, y es siempre un privilegio muy grande poder enfrentarlo, pero ahora es Brasil-Argentina, nosotros vamos a defender lo nuestro y admirarlo en los siguientes partidos", señaló el defensa en una rueda de prensa.



Aclaró que él no vio jugar a Pelé o Diego Maradona, de los que también se habla mucho como los mejores de la historia, y en este sentido, situó al atacante del Barcelona como el "único que vio jugar de esa manera".



"He visto a otros como Ronaldinho, Ronaldo, Adriano... pero como Messi no hay otro igual, por eso tenemos que exaltar a Cristiano Ronaldo y la disputa que mantiene con él prácticamente personal, él merece tanto respeto como Messi", amplió.



Asimismo, expresó que por más que uno estudie al camisa 10 de la Albiceleste, uno "nunca va a entender la calidad que tiene y la diferencia que puede hacer" durante los partidos. "En determinados momentos, uno cree que va a hacer una cosa y se saca de la chistera otra y hace una cosa que no imaginabas, ese es su diferencial. Como defensa tengo que estudiar todas las posibilidades e intentar neutralizarlo de la mejor manera posible", explicó.



Brasil y Argentina se verán las caras el próximo martes a las 21.30 hora local (7:30 p.m. hora colombiana) en el estadio Mineirao de Belo Horizonte por un billete para la gran final de la Copa América del 7 de julio en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.