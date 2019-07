Tesillo rompió el silencio tras las amenazas y dio detalles del hecho

William Tesillo rompió su silencio luego de su participación en la Copa América 2019. El defensor colombiano tuvo una buena participación con la Selección Colombia, aunque al final erró un penalti que finiquitó la eliminación del campeonato.



“Rápidamente hay que levantarse, entrenar y el fútbol es así. Los errores hay que afrontarlos y que sirvan para crecer. No me arrepiento porque lo entrené, pero quien sabe que iba a errar, si lo supiera pues no cobro”, dijo el defensa en entrevista con ‘Blu Radio’.



El defensa barranquillero se refirió a ese cobro que pasó muy cerca del palo, pero que no terminó en gol.

“El profe nos elige y uno decide si va o no. Le pegué un poco a la tierra y le terminé pegando con el tobillo, no con el borde interno. Entrenamos, pero los arqueros también se preparan, eso es de parte y parte. Pero fue más que le pegué mal a la pelota”, explicó.



A raíz de ese hecho, al jugador lo amenazaron por redes sociales y fue esposa quien dio a conocer estos mensajes.



“Las amenazas fueron por las redes sociales. Yo no lo publiqué, pero mi esposa sí. Es triste por lo que ellos (familiares) no juegan, el que lo hace soy yo. La familia sufre. Las críticas las aceptó y las asumo, pero las cuestiones de las amenazas no están bien. No sabría decir si fueron en serio o no, me mandaron fotos de mis hijos, cosas así, pero como digo yo, siempre estamos con Dios. Fueron momentos difíciles, pero también recibí mucho apoyo”, dio el futbolista.

el jugador hubo palabras de apoyo y reconocimiento de sus compañeros y en redes sociales, una muestra de que no todos son como esas personas que le hicieron pasar un mal rato.



“El grupo humano es muy bueno y todos me apoyaron, el profe y los compañeros. En redes también las personas me escribieron buenos mensajes y todavía lo siguen haciendo”, comentó.



Ahora, Tesillo está en México para empezar una nueva temporada en León, pues hubo poco tiempo para descansar. Su meta ahora está en mantener ese buen nivel y tener una revancha en la próxima Copa América, que se jugará en Colombia.