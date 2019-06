Un fracaso para ‘Bolillo’: Ecuador se fue eliminada con deshonra

Ecuador quedó eliminada de la Copa América en la primera ronda del campeonato luego de empatar 1-1 contra Japón en la última fecha de esta primera fase. El equipo de Hernán Darío Gómez no logró ganar ningún partido y terminó última del grupo C.

Muy rápido castigó el equipo nipón a los ecuatorianos en el estadio Mineirao. A los 15 minutos, Nakajima aprovechó un error en la salida del equipo suramericano para robar el balón y marcar el 0-1 que los aseguraba en los cuartos de final.



Pero Ecuador no quería ser inferior a su rival y se volcó rápidamente al arco de Kawashima. El primero en estar cerca del gol fue Enner Valencia, pero bien atajó el guardameta japonés.



Minutos después, luego de una intensa presión, Ángel Mena embocó el balón al fondo de la red e igualó el marcador con la ilusión de marcar otro gol que los pusiera directo en la siguiente fase.



Fueron 10 minutos de un ritmo intenso entre ambos equipos, pero ninguno logró romper la paridad antes de irse al descanso.



‘Bolillo’ no vaciló y para la reanudación sacó a Sebastián Méndez y escogió a Ayrton Preciado para tener más poderío en el campo rival. Ese cambio no dio mejores resultados porque Japón se plantó firme en el campo.



Incluso, con Nakajima, Kubo y el ingreso de Ueda y Abe, los nipones se mandaron con todo al ataque para buscar ese gol que les permitiera jugar en los cuartos de final, pero la buena respuesta de Alexander Domínguez clausuró toda opción de gol.



Al final hubo opciones para ambos equipos y hasta Kubo mandó el balón al fondo de la red, pero la acción fue anulada por fuera de lugar.



El empate decretó la eliminación para los dos equipos porque quedaron con dos puntos, pero la diferencia de gol le dio la clasificación a Paraguay a los cuartos de final.