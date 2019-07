'No tengo que hablar del VAR porque es algo que no me compete': Flores

Edison Flores fue uno de los jugadores que estuvo en duda para el partido frente a Brasil por la final de la Copa América 2019, sin embargo, a última hora Ricardo Gareca decidió alinearlo y aunque no pudo demostrar lo que hizo en los partidos anteriores, sí rindió y se sacrificó según lo necesitaba el partido.



Con base en ello, el jugador peruano se mostró sensato al momento de referirse al VAR y bastante tranquilo al momento de analizar su partido: “Fue un partido complicado, ellos aprovecharon nuestros errores y fueron letales. Nosotros planteamos bien el partido y no fue fácil que nos llegaran, solo tuvieron dos opciones e hicieron dos goles con los que nos ganaron. Esto es fútbol y el que hace los goles es el que festeja”.



Prosiguiendo con esta línea, remarcó: “Tuvimos el 1-1 y llega un gol del 2-1 que nos deja un sinsabor. En el segundo tiempo salimos a tratar de igualar el resultado pero no lo conseguimos. Yo me voy con buenas sensaciones por haberlo dejado todo en el campo. Desde lo individual muy bien, motivado por este encuentro, en una final hay que darlo todo de sí y yo hice eso, traté de ayudar a ganar”.



Luego, refiriéndose al arbitraje concluyó: “Como dije el anterior partido, uno no termina de celebrar bien los goles porque se pueden anular y hay una espera o una angustia. El VAR es para los dos equipos, para unos equipos ha favorecido y para otros no, esto lo ven todos y no tengo nada qué hablar de eso porque no me compete”.