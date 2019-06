Bolivia, el rival que quiere complicar en el grupo A de Copa América

El fútbol boliviano ha afrontado una crisis de la que no ha podido emerger. No encuentras grandes figuras, no tiene una liga potente,y esto se ha visto reflejado en la conformación de sus seleccionados. Para esta Copa América Brasil 2019, la Federación designó al venezolano César Farías para que le dé un salto de calidad y pueda cumplir con una digna actuación en este torneo, pensando también en la eliminatoria al Mundial de Catar.

Para el seleccionado boliviano, el objetivo es claro: complicar a las potencias con las que se cruzará y aspirar a colarse en los cuartos de final de la competición. La legión extranjera es su principal fortaleza competitiva, contando con interesantes jugadores que tienen la tarea de cargar con el peso del equipo.



La gran figura con la que cuentan los bolivianos y su mayor esperanza es Marcelo Moreno Martins. El futbolista de 31 años, que ha militado en importantes equipos de Brasil y el Werder Bremen de Alemania, tiene que ser el líder de un equipo que intentará ser vertiginoso para alimentarle en su hambre de gol.

Desde la llegada de Farías, el equipo adoptó un sistema de juego de un 4-2-3-1 teniendo como referencia de ataque a Martins y armando un sólido sistema defensivo liderado por el zaguero del Puebla mexicano Luis Haquín. Por las bandas cuentan con José Sagredo y Óscar Rivera, quienes son muy aplicados en marca y cuentan con salida equilibrada para apoyo ofensivo.



En la zona del mediocampo, un jugador importantísimo en el esquema táctico de Farías es Alejandro Chumacero. Su experiencia es vital, y el entrenador quiere que sea un futbolista polifuncional que pueda ayudar en todos los sectores del campo y les dé un equilibrio a sus compañeros.

El plantel boliviano cuenta apenas con tres jugadores que disputan ligas del exterior (Moreno Martins, Chumacero y Haquin). El resto de futbolistas hacen parte de la liga local. Foto: Tomada de Twitter: @fbf_BO

La línea de tres ofensiva que plantará el entrenador venezolano estará liderada por Jhasmani Campos. Será el hombre de las ideas, aquel que pueda filtrar los pases a las espaldas de los defensores. Acompañándolo por las puntas están el joven con proyección Juan Ribera, de muy buena salida y técnica, y la nueva joya del fútbol boliviano, Henry Vaca, quien a sus 21 años tiene el respaldo de todos sus compañeros para poder generar juego.



Esta renovación que busca Farías le puede dar un plus a Bolivia pensando en las eliminatorias de Catar. Sin embargo, tiene poco tiempo para encontrar a los futbolistas que le den un verdadero estilo. El grupo que le tocó a Bolivia, el A, es muy fuerte para ellos. Brasil, el local y máximo favorito a ganar el título; Perú, que viene en crecimiento, y la Venezuela que no quiere ser más cenicienta. Difícil...