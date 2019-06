Conmebol anunció una decisión sobre la próxima Copa América 2020

Aunque todo estaba dispuesto para el anuncio de Alejandro Domínguez, como presidente de Conmebol, respecto a la sede de la final de la próxima Copa América 2020, el máximo dirigente de la autoridad mayor del fútbol suramericano, aseguró que la decisión debió ser aplazada a falta de una presentación.



La situación mantiene en vilo la decisión respecto a la definición del certamen, sin embargo, sí se aseguró cuáles serán los países invitados para la próxima competencia que se disputará entre Colombia y Argentina, esperando que en el transcurso de los próximos 15 días se defina la situación.



“Lamentablemente tengo que decir que la decisión debe ser postergada porque la agencia que está encargada de proponer el trabajo, la fórmula y la propuesta para el campeonato no logró presentarnos el proyecto final, con lo cual la decisión sigue siendo que se juega en los dos países y queda pendiente la decisión final”, aseguró Domínguez.



Sobre los invitados, el presidente de Conmebol afirmó: “Sin embargo, habiendo varias propuestas y pedidos, hemos decidido aceptar el pedido de participar en nuestras competencias al actual campeón de la confederación asiática y al último o penúltimo, ahora, que es Australia, quien participará en la Copa América 2020”.



Luego respecto al tiempo de la decisión, concluyó: “En función de eso proponemos un sistema nuevo y piloto que se disputará en dos países. Por tanto la organización tiene que estar muy bien trabajada y no me gustaría tomar decisiones sin tener todo el trabajo hecho. Entonces deberíamos tener este resultado, como máximo, de aquí a 15 días. A mí me gustaría tener el resultado lo antes posible y ese ha sido el pedido”.