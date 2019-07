"El arbitraje estuvo hecho a la medida para Brasil": Barraza

Este miércoles en el Diario de la Copa, el periodista argentino Jorge Barraza se refirió a la polémica que hay alrededor del duelo que protagonizaron Argentina y Brasil. Esto debido a dos penaltis que reclama la 'albiceleste' y que el árbitro Zambrano ni siquiera quiso revisar.



Barraza aseguró que "el VAR es una herramienta maravillosa que viene a traer justicia al fútbol, pero lo tenemos que utilizar bien, porque si anulamos un gol por una uña adelantada, pero no revisamos ninguno de los dos penaltis de este martes, entonces es discrecional el VAR".



"Ese arbitraje y ese VAR estuvieron hechos a la medida para Brasil. No tengo dudas de las capacidades ni de los méritos de Brasil, pero si todos los arbitrajes te dirigen así, puedes jugar y ganar en cualquier campeonato", dijo Barraza.



"El VAR tiene que imponerse siempre" aseguró Barraza, quien también se preguntó en el programa "cómo el árbitro no vio las acciones, cómo negó la utilización del VAR, cómo la cabina de VAR no le avisó", y añadió Barraza que "la cabina de VAR avisó por todo en esta Copa, hasta por cosas increíblemente microscópicas, pero no ve el penal a Otamendi que es una cosa tremenda".



También recordó Barraza que desde antes de que iniciara la Copa América, la Conmebol insistió en que el VAR iba a ser irrestricto e inflexible para revisar todas las jugadas. "Lo fue y fue maravilloso en todos los partidos anteriores, pero en este no funcionó el VAR, pero no porque la herramienta sea mala, sino por los hombres", sentenció Barraza.