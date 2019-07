Diario de la Copa: El once ideal de la Copa América

A solo dos días de que finalice la Copa América Brasil 2019, los periodistas del Diario de la Copa, compartieron su once ideal de esta competición continental de acuerdo al desempeño de cada uno de los jugadores que hicieron parte de esta versión.

Once ideal de Pablo Romero, periodista de EL TIEMPO en alineación 4-2-2-2:

Allison

D. Alves - Y. Mina - T. Silva - M. Trauco

C. Aránguiz - W. Barrios

Everton - E. Flores

G. Jesús - P. Guerrero



Once ideal del periodista argentino Jorge Barraza en alineación 4-4-2:

P. Gallese

​D. Alves - Marquinhos - J. Giménez - N. Tagliafico

A. Vidal - W. Barrios - C. Aránguiz - Y. Yotún

​P. Guerrero - G. Jesús



Once ideal de Éder Torres, periodista de Win Sports, en alineación 4-3-3:



Allison

D. Alves - T. Silva - J. Giménez - M. Trauco

Y. Yotún - A. Vidal - C. Aránguiz

​G. Jesús - P. Guerrero - Everton