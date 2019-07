"El protagonista de esta Copa América ha sido el VAR": Gabriel Meluk

El duelo de este martes entre Argentina y Brasil por uno de los cupos a la final de la Copa América 2019 dejó al VAR envuelto en una polémica.



Para Gabriel Meluk, editor de deportes de EL TIEMPO, "el protagonista de esta Copa América ha sido el VAR y ha sido protagonista para bien. No se vayan a dejar engañar con que eso se está tirando el juego, que ha entorpecido el campeonato, que hizo que Argentina perdiera contra Brasil, porque no fue por eso. El VAR, por el contrario, ha traído justicia al torneo. Si no estuviera el VAR esto hubiera sido una catarata de injusticias". ​

Meluk hace referencia a dos jugadas que reclama Argentina en esto momentos. La primera es la jugada previa al segundo gol de Brasil, en la que Dani Alves se cruzó con el Kun Agüero, quien cayó en el área rival y todos los argentinos reclamaron la infracción que hubiera invalidado el gol de Firmino, sin embargo, Roddy Zambrano, el árbitro del partido, validó el gol y continuó el juego.



Otro de los actos que reprocha la Selección Argentina a Zambrano tiene que ver con su negativa a acudir al VAR para revisar otro penalti, luego de que Arthur le pegara a Otamendi con su antebrazo.



Meluk criticó además el comportamiento de Argentina. "Los argentinos después de su derrota con Brasil hicieron lo que hacen siempre los malos perdedores: culpar al juez. Ustedes saben que en el fútbol los equipos pierden siempre por el árbitro y ganan a pesar de él. Ya hay imágenes y ahí se ve por qué estuvo bien el VAR al no sancionar la falta contra Agüero. Ustedes tienen claro que el VAR no falla y los malos perdedores siempre van a decir que eso estuvo mal, pero que estuvo mal por el árbitro".



En el Diario de la Copa de este miércoles, Meluk señaló también: "Gracias a Dios está llegando la tecnología y con ella vamos a tener que cambiar la manera de entender el juego, de ver el juego, de comentarlo y de analizarlo, porque salir solamente a dar alaridos como si fuéramos hinchas, eso se acabó con el VAR. Llegó la justicia. Se puede hacer con unos procedimientos más limpios y más cortos, sí, pero vamos por buen camino".