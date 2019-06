No se guardó nada: los elogios del entrenador de Paraguay a Colombia

El seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, afirmó este sábado que su equipo y Colombia viven situaciones parecidas, con dos entrenadores que llevan poco en el cargo y que han logrado, en su opinión, señales claras de crecimiento en poco tiempo. "El sistema de juego de Colombia ha variado, pero el entrenador llegó hace poco y se podría decir lo mismo de mí, todavía el desarrollo total del equipo no se ha adquirido. Tanto nosotros como Colombia hemos dado síntomas de crecimiento muy rápido", dijo Berizzo en rueda de prensa.

Paraguay y Colombia se enfrentarán este domingo en Salvador en la última jornada del grupo B, en el que los paraguayos buscarán la clasificación para cuartos, algo que ya lograron con anticipación los cafeteros. El equipo de Berizzo tiene dos puntos y necesita obtener un triunfo para pasar de fase como segundo clasificado.



El técnico argentino elogió el equipo colombiano que entrena el portugués Carlos Queiroz y consideró que el hecho de que Colombia dé descanso a algunos de sus titulares habituales no le resta dificultad al duelo. "Mi consideración por la selección de Colombia es muy alta, no solo por la jerarquía individual de los futbolistas sino porque han conformado una selección muy fuerte y han dado muestras del poder futbolístico que tienen".



Berizzo aseguró que ha tiene definido el equipo titular que presentará el domingo, aunque no quiso hacerlo público porque aún no lo ha comunicado a los jugadores. El seleccionador consideró que el empate a uno frente a Argentina del miércoles pasado marca el camino a seguir para derrotar a los colombianos.



"El orden es un punto de partida fundamental para el desarrollo de nuestro fútbol. Lo táctico y la protección que usamos con Argentina nos permitió defender con orden y sin peligro en contra y eso tiene que ver con jugar mejor en ataque", analizó.