Falcao dejó incertidumbre sobre su futuro en la Selección Colombia

La Selección Colombia quedó eliminada de la Copa América por penales en los cuartos de final del torneo. Chile, por su parte, ganó y avanzó a las semifinales. Falcao García, capitán, no tuvo una buena Copa y dejó incertidumbre sobre su continuidad.

"Sabíamos de Chile, en momentos dominamos y luego ellos dominaron. Chile es una gran selección y supieron pararse en el campo cuando tuvieron la pelota", empezó diciendo a 'Gol Caracol'.



Sobre su futuro, cuando se le preguntó por la continuidad para un posible Mundial y la Copa América del próximo año, el 'Tigre' dejó incertidumbre.



"Vamos a ver, como siempre he dicho hay que ir paso a paso, año a año y así iré", dijo.



Sobre el partido, además, fue autocrítico por el mal juego que tuvo Colombia en el partido. "Fue disputado y tuvieron mas opciones para marcar que nosotros, no pudimos generar tanto fútbol como antes. Estamos creciendo el equipo por momento dominó, hoy no los hicimos y nos vamos".