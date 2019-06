Barrios y diez más: las calificaciones de Colombia contra Argentina

Colombia comenzó ganando en la Copa América 2019. Y qué triunfo: lo hizo superando 2-0 a Argentina, en una victoria histórica que pone de líder parcial a la Tricolor en el grupo B del certamen que se celebra en Brasil.

El gol de Roger Martínez, a los 71 minutos, fue el premio justo para un equipo luchador, encarador, con mucha personalidad y hambre de gloria. El tanto de Duván Zapata, a los 86, fue la sentencia de una Selección guerrera, que jugó con fe y puso todo en el campo de Salvador Bahía. Y la radiografía de lo que fue la Selección, fue Wílmar Barrios.

El volante cartagenero asumió su papel de jefe del mediocampo. Corrió cada pelota, luchó y guerreó contra Messi y los demás rivales argentinos. Barrios fue un cohete, que voló cada vez que el ‘10’ albiceleste también quiso acelerar. El ‘5’ fue un ‘perro de presa’ y no se amilanó en cada choque con los rivales.



Partido perfecto para Wílmar, que dejó claro que ya heredó el puesto de volante de marca y la garra de Carlos Sánchez.



Así calificamos a la Selección:

- David Ospina (8): inmenso. Atajó cuatro pelotas de gran arquero. Salió como un guerrero en una jugada en la que hubo peligro, aunque falló en una salida, que por fortuna no le hizo daño a la Tricolor.



- Stefan Medina (7): sorprendió en la alineación titular y mostró fortaleza defensiva. No tuvo salidas significativas al ataque, pero su tarea principal, que era de contener a Ángel di María, fue perfecta.



- Yerry Mina (7): siempre tranquilo para salir jugando. El central, siempre fuerte por arriba, estuvo atento en los cierres y no pasó mayores problemas.



- Dávinson Sánchez (7): personalidad y velocidad. Salió de su área y no falló en los quites. Contuvo a Messi en un par de ocasiones y a Agüero en otras ocasiones.



- William Tesillo (7): un cerrojo por el costado izquierdo. No tuvo nervios, sostuvo su banda y salió jugando con elegancia.



- Wílmar Barrios (9): todo corazón. Guerrero y luchador.



- Mateus Uribe (6): estuvo preciso en las salidas y acompañó en la marca.



- Juan Guillermo Cuadrado (6): le tocó luchar más que desequilibrar. Pegó y aguantó que le peguen. Colaboró en marca y trató de aportar en las salidas rápidas, aunque todavía le falta un poco en su nivel.



- James Rodríguez (7): tuvo un buen primer tiempo. Probó de media distancia, se asoció y fue importante. En la segunda parte estaba perdido y apareció con un magistral pase a Roger Martínez, que terminó en el primer gol del partido.



- Luis F. Muriel (sin calificación): salió lesionado muy temprano.



- Falcao García (7): el capitán le puso el corazón para luchar en el área, hacer las veces de pívot y también para crear opciones de gol, que no pudo finiquitar. Abrió espacios, pegó cuando tuvo que hacerlo y su presencia fue importante en el ataque colombiano.



- Roger Martínez (7): entró por Muriel y desequilibró, abrió espacios por los costados, mostró su potencia y marcó el gol que abrió el camino del triunfo colombiano.