Más problemas para Brasil: Filipe Luis está en duda para las semis

Tras el diagnóstico de Richarlison, quien tiene paperas, Brasil ahora sufre con la ausencia de su lateral izquierdo titular, Filipe Luis. El futbolista de Atlético de Madrid, quien no se sabe si seguirá en el equipo colchonero, sufrió una molestia muscular en el partido frente a Paraguay y tuvo que ser sustituido para la segunda parte.



Con base en ello, Tite busca variantes para enfrentar a Argentina el próximo martes, pues aunque Luis no esté descartado, no se podrá entrenar a la par del equipo y trabaja de manera diferenciada buscando una pronta mejoría que le permita llegar al duelo de semifinales frente a los dirigidos por Lionel Scaloni.



Las molestias del futbolista del Atlético son en la pierna derecha y su lugar sería asumido por Alex Sandro, tal como ocurrió frente a los guaraníes, donde la producción del futbolista reemplazante fue buena y le permitió al entrenador tener una mayor tranquilidad considerando que perdería a dos jugadores importantes en su plantel.



De momento, la ‘verdeamarelha’ se concentró en su llegada a Belo Horizonte, lugar en el que preparará el duelo contra Argentina y en donde buscará borrar el recuerdo de la última semifinal que disputó en ese lugar, cuando perdió en 2014 frente a Alemania por 1-7.