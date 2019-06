Así va la puja entre los goleadores históricos de la Copa América

Paolo Guerrero y Eduardo Vargas, ambos con 12 goles en Copa América, tienen la posibilidad de pasar a encabezar la lista de los máximos artilleros del certamen entre los jugadores activos. Guerrero lleva una anotación en esta edición del torneo (contra Bolivia) y le queda un partido contra Brasil, mientras que Vargas, lleva dos (contra Japón) y le quedan dos juegos de fase de grupos, contra Ecuador y Uruguay. Ambos podrían igualar a un histórico como el argentino Gabriel Batistuta, quien anotó 13 goles en esta competición. Acá está un repaso con los máximos anotadores en toda la historia de la competición de selecciones más antigua del mundo.

Duelo entre jugadores activos

Vargas y Guerrero tienen 12 goles, sin embargo el chileno supera al peruano en el promedio anotador, pues el primero ha jugado en tres ediciones y tiene 13 partidos en Copa América, mientras que Guerrero tiene cinco participaciones y 21 juegos en este torneo.



En el registro histórico existen otros dos jugadores con 12 goles en Copa América, los uruguayos Ángel Romano y Roberto Porta, quienes jugaron las primeras ediciones de este certamen.



Eduardo Jesús Vargas (Chile) - 12 goles en 13 juegos (promedio 0,92)

2015 - 4 goles 5 PJ

2016 - 6 goles 5 PJ

2019 - 2 goles 1 PJ



José Paolo Guerrero (Perú) 12 goles en 21 PJ (promedio 0,57)

2007 - 1 gol en 4 PJ

2011 - 5 goles en 5 PJ

2015 - 4 goles en 6 PJ

2016 - 1 gol en 4 PJ

2019 - 1 gol en 2 PJ

Aquí, todos los goleadores históricos



Los máximos goleadores históricos de la Copa América son, con 17 goles, el brasileño Zizinho, quien fue campeón de este certamen en 1949 y el argentino Norberto Menéndez, quien fue campeón en tres oportunidades con la albiceleste.

Con 17 goles

Zizinho (Brasil) 17 goles en 33 juegos (promedio 0,51)

1942 – 2 goles 4 PJ

1945 - 2 goles 6 PJ

1946 – 5 goles 5 PJ

1949 - 5 goles 7 PJ - campeón

1953 - 1 gol 5 PJ

1957 - 2 goles 6 PJ



Norberto Menéndez (Argentina) - 17 goles en 17 partidos (promedio 1,00)

1945 - 6 goles en 5 PJ (Campeón)

1946 - 5 goles en 5 PJ (Campeón)

1947 - 6 goles en 7 PJ (Campeón)

Con 15 goles

Severino Varela (Uruguay) - 15 goles en 15 juegos (1,00 de promedio)

1937 - 5 goles en 5 PJ

1939 - 5 goles en 4 PJ

1942 - 5 goles en 6 PJ (Campeón)



Teodoro Fernández (Perú) - 15 goles en 24 PJ (0,62 de promedio)

1935 - 1 gol en 3 PJ

1937 - 2 goles en 4 PJ

1939 - 7 goles en 4 PJ (Campeón)

1941 - 3 goles en 4 PJ

1942 - 2 goles en 6 PJ

1947 – no anotó goles en 3 PJ

Con 13 goles

Adenir Menezes (Brasil) 13 goles en 18 PJ (0,72 de promedio)

1945 - 5 goles en 6 PJ

1946 – no anotó en 4 PJ

1949 - 7 goles en 5 PJ (Campeón)

1953 - 1 gol en 3 PJ

Jair da Rosa Pinto (Brasil) 13 goles en 18 PJ (0,72 de promedio)

1945 - 2 goles en 4 PJ

1946 - 2 goles en 4 PJ

1949 - 9 goles en 7 PJ

1956 – sin goles en 2 PJ



José Manuel Moreno (Argentina) 13 goles en 16 PJ (0,81 de promedio)

1941 - 3 goles en 4 PJ

1942 - 7 goles en 6 PJ

1947 - 3 goles en 6 PJ



Héctor Scarone (Uruguay) 13 goles en 17 PJ (0,76 de promedio)

1917 - 2 goles en 3 PJ

1919 - 1 gol en 3 PJ

1923 - 1 gol en 3 PJ

1924 - 0 gol en 2 PJ

1926 - 6 goles en 4 PJ

1927 - 3 goles en 2 PJ



Gabriel Batistuta (Argentina) 13 goles en 16 PJ (0,81 de promedio)

1991 - 6 goles en 6 PJ

1993 - 3 goles en 6 PJ

1995 - 4 goles en 4 PJ

Gabriel Batistuta marcó 13 goles en 16 partidos disputados en Copa América. Foto: ARCHIVO PARTICULAR



Ángel Romano (Uruguay) - 12 goles en 23 PJ (0,52 de promedio)

1916 – no anotó goles en 2 PJ

1917 - 4 goles en 3 PJ

1919 – no anotó en 3 PJ

1920 - 3 goles en 3 PJ

1921 - 2 goles en 3 PJ

1922 – sin goles en 4 PJ

1924 - 2 goles en 3 PJ

1926 - 1 gol en 2 PJ



Roberto Porta (Uruguay) - 12 goles en 20 PJ (0,6 de promedio)

1939 - 3 goles en 4 PJ

1941 - 1 gol en 4 PJ

1942 - 5 goles en 6 PJ

1945 - 3 goles en 6 PJ







Los cinco máximos goleadores colombianos en Copa América

​

1. Arnoldo Iguarán - 10 goles en 14 partidos (0,71 de promedio)

1979 - 1 gol en 2 PJ

1987 - 4 goles en 4 PJ

1989 - 3 goles en 4 PJ

1991 - 2 goles en 4 PJ

Arnoldo Iguarán es el máximo anotador colombiano en Copa América con10 goles. Foto: ARCHIVO PARTICULAR