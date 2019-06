Hermana de James explica por qué evitó la cámara en himno de Colombia

Una imagen de la hermana de James Rodríguez y su cuñada, Shannon de Lima, durante el partido entre Colombia y Catar, no pasó desapercibida para los internautas.

Mientras se escuchaba el himno de Colombia, Juana Valentina fue sorprendida por las cámaras y, cuando se vio en la transmisión, ella agachó la cabeza, un gesto que muchos interpretaron como vergüenza de cantar el himno nacional.





Ante los comentarios, Juan Valentina reaccionó y explicó en una historia en su Instagram su reacción.



Este fue su argumento: "Nos ha sabido capturar una cámara y mi reacción al final fue poner la cara hacia un lado. Esto, amores, no es porque yo sea antipática, o fastidiosa o porque no me gusten las cámaras. Esto es porque mi registro en cámara personalmente no me mata. O sea, no me gusta tanto, pero no es porque yo sea fastidiosa o porque no me sienta orgullosa de mi país. ¡Claro que sí, estoy demasiado feliz!”.



Ahora que se ha convertido en Youtuber, la bella hermana del astro de la Selección Colombia, tal vez mejore la reacción, según dijo: "Recordemos que todo es un proceso, hasta ahora yo acabo de empezar con el canal [de YouTube], hasta ahora me estoy acostumbrando, digámoslo así, ‘al manejo de cámaras’, pero les prometo que voy a mejorar”.