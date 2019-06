La hinchada japonesa lo hizo de nuevo: así dio ejemplo en Brasil

La sorpresa que se generó en 2014, ahora es una constante por parte de la afición japonesa en cada uno de los eventos futbolísticos a los que asisten: así como lo hicieron en el Mundial de 2014, en Rusia 2018 y también lo vienen haciendo en el Mundial femenino de Francia 2019, en la Copa América de Brasil el grupo de hinchas nipones que alentaba a su equipo, levantó toda la basura de las filas en las que se encontraban ubicados.



El gesto, que todavía genera sorpresa, fue aplaudido por la hinchada chilena presente en el Morumbí, mientras los asiáticos salían de sus lugares con gigantescas bolsas de desechos de comida y bebidas, que dejaron tanto asiáticos como suramericanos.



La situación, que fue reflejada por la prensa chilena, también fue grabada por algunos aficionados, pues más allá de una muestra de respeto por el medio ambiente y por el cuidado de los escenarios deportivos, también se trata de una actitud que en esta región del continente no es común presenciar, por lo que no deja de ser llamativa.



Este es uno de los videos que grabó uno de los aficionados chilenos, en el cual se puede apreciar que con la labor de recolección de basura no solo colaboraron los adultos, sino también los niños.