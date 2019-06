Prográmese para ver los partidos de Colombia en la Copa América 2019

La Selección Colombia quedó en el grupo B de la Copa América 2019 y tendrá que enfrentar a Argentina, Paraguay y Catar. Desde el 15 de junio hasta el 23 de junio, la Tricolor tendrá tres difíciles partidos para acceder a la segunda parte del campeonato.



El Arena Fonte Nova, (de Salvador de Bahía) y el estadio Morumbi, (de Sao Paulo); serán los escenarios en los que jugará la Tricolor.

15 de junio: Argentina vs. Colombia (5:00 p.m. -hora de Colombia-)



19 de junio: Colombia vs. Catar (4:30 p.m. -hora de Colombia-)



23 de junio: Colombia vs. Paraguay (2:00 p.m. -hora de Colombia-)