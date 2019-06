'Hoy hicimos bien las cosas para lo que queremos': James Rodríguez

Aunque no pudo anotar, James Rodríguez fue uno de los futbolistas que brilló con la Selección Colombia, asistió a Roger Martínez para que anotara el gol que abrió el marcador del partido, manejó los tiempos y supo cómo darle posibilidades a la selección dirigida por Carlos Queiroz.



“Hicimos un esfuerzo grande, es un día bueno para todos”, arrancó diciendo el ‘10’ colombiano, quien agotado por el esfuerzo realizado, no disimuló la alegría y la importancia de una victoria que no se conseguía desde 2007 sobre Argentina.



Luego prosiguió: “En estos torneos cortos hay que estar bien, sólidos. Así creo que hemos hecho las cosas hoy, de buena manera para lo que queremos. Ya hace varios años que venimos con buena actitud, siempre queremos hacer las cosas bien en cada partido y hoy fue uno de esos días”, sentenció.



Y antes de irse a descansar, finalizó dedicando el triunfo a todo el país: “Esto se lo dedicamos a todos los que estuvieron acompañando el triunfo y a toda Colombia es un gran día”.