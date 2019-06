'Toca seguir por la misma línea y así como lo hemos hecho': Lerma

Jefferson Lerma fue el otro futbolista encargado de hablar con los medios y aunque no hizo referencias específicas sobre cómo jugará el equipo de Carlos Queiroz frente a Paraguay, el volante de marca sí dio algunas pistas respecto a la titular, haciendo énfasis en los jugadores amonestados.



El volante que actualmente disputa la Premier League empezó hablando de los trabajos en defensa y ataque: “Hemos trabajado mucho en la defensa y el ataque. Hemos fortalecido estos temas y eso nos ha ayudado a ser más fuertes en los compromisos que hemos tenido, toca seguir por esa misma línea”.



De igual manera, se refirió a su vocación ofensiva: “En mi club suelo trabajar de volante defensivo pero creo que en algún momento cuando estuve en Levante fui un volante más de llegada a gol. Muchos no sabían de esa faceta y en el partido con Argentina lo pude demostrar y todo salió como queríamos”.



Y sin mostrar confianza, añadió: “Este es un trabajo diario, hay que mejorar las falencias, no somos un equipo perfecto, tenemos errores, así que hay que seguir fortaleciendo la parte defensiva y la ofensiva para seguir generando opciones de gol”.



Luego dio pistas sobre una posible titular: “No hemos hablado sobre ello (jugadores amonestados), pero la verdad que estamos cerca de ser sancionados y lo más probable es que muchos jugadores no puedan asumir este compromiso, por lo que sabemos que tenemos que afrontar muy pronto. Esto es fútbol y nadie se quiere ganar una amarilla, pero al que le toque, con el riesgo de perderse el próximo partido, tendrá que hacerlo por respeto al grupo y alos miembros de la Selección.