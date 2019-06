Diario de la Copa: la defensa a ultranza que hizo Jorge Barraza al VAR

La utilización del VAR ha sido protagonista en esta edición de la Copa América Brasil 2019. Los árbitros han tenido que apoyarse en la tecnología para tomar decisiones muy complicadas y se ha generado polémica por las demoras que han generado en los partidos. Jorge Barraza justificó todo esto diciendo que “el árbitro puede cortar un poquito más el juego, pero las jugadas fundamentales las decide el VAR y no el central”.

Para Barraza hay tres medidas revolucionarias en el fútbol en los últimos años: la primera es que se den tres puntos por la victoria, la prohibición a los porteros a tomar el balón con la mano ante una devolución de un compañero y la tercera es la implementación del video arbitraje.



“El VAR ha reducido la gravitación del árbitro, ahora no me preocupa porque está el VAR”, dijo el reconocido periodista argentino, quien reconoció que la única intervención que no le quedó muy clara fue el penalti que le cobran a Argentina en el partido contra Paraguay.



“El árbitro no puede tomar una decisión per se, ahora tiene a cinco o seis hombres que están viendo la jugada y que no te pueden dejar cometer un error. Hay que darle poder a la ley, no a los hombres, los hombres son falibles y corruptibles, la ley no”.



Sobre las demoras que genera dijo que “estamos de acuerdo en que hay que mejorar los tiempos, pero es que no han llegado aquí las mismas herramientas tecnológicas que hubo en Champions, o en el Mundial”. Y concluyó: “Es preferible que un equipo gane un partido con un gol con la mano o que se tomen su tiempo y sancionen que fue mano”.