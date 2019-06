'La selección Argentina no es solo Lionel Messi': Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado dio su opinión de la que se viene en la Copa América con la Selección Colombia. El volante de la Juventus asegura que el partido contra Argentina es clave y que el duelo amistoso contra Perú será definitivo para corregir detalles.

"Para nosotros siempre los partidos son una final. Estamos preparándonos para Argentina y Perú es un equipo que nos va a servir mucho para mirar en que estamos", añadió sobre la importancia de cada partido previo a la Copa América.



"Me siento bien, en Italia pude tener continuidad gracias a que el equipo quedó campeón mucho antes. Eso me benefició y ahora estoy muy bien", aseguró sobre su condición física de cara al inicio del campeonato con la Selección Colombia.



Sobre el entendimiento con Santiago Arias en la cancha, Cuadrado aseguró que el tiempo en la Selección les ha dado la experiencia: "con Santiago Arias venimos en un proceso y acá en la Selección hemos compartido y por eso nos conocemos y generamos mucho volumen por la banda derecha".



"Argentina no es solo Messi, es su estandarte, pero tiene jugadores de mucha calidad que le aportan muchísimo a la selección. No solo nos debemos preocupar por Messi, porque hay más jugadores a seguir en la cancha", aseguró luego de ser preguntado por Lionel Messi.



Al ser preguntado por los procesos en Selección, añadió que cada entrenador es diferente y las ideas van cambiando: "todos los entrenadores son diferentes, tienen estilos de juego diferentes, hay cambios en las estrategias y estamos listos para dar lo mejor de nosotros".