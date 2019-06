Duván le corresponde a Colombia: crónica de la insistencia al gol

Carlos Queiroz sorprendió con Duván Zapata como titular para el partido entre Colombia y Catar, que terminó 0-0 en el estadio Morumbí, por la Copa América.



El delantero de Atalanta marcó un gol contra Argentina y su potencia lo hizo el hombre elegido sobre el ’Tigre’, aunque se desconoce la principal razón para dejarlo en el banco de suplentes en el inicio del encuentro.

Zapata fue el referente del área y a él lo buscaron por la vía aérea. William Tesillo, James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado le enviaron centros que él no pudo conectar con potencia para poder vencer a Saad Al Sheeb, arquero de Catar.



Pero él también sabía que su colaboración debía ser mucho mayor. Eso lo obligó a tirarse a las bandas para abrir espacios en el centro de ataque y también jugó como pívot para asociarse con James y Roger Martínez.



A pesar de no poder convertir, el técnico portugués mantuvo su confianza y lo dejó los 90 minutos, eso sí, le mandó compañía de quilates al juntarlo con Falcao en el frente de ataque. Ese cambio complicó a las catarís, que tuvieron que ocuparse de marcar a los dos potentes goleadores, que buscaban su gol por la vía aérea.



Nunca bajó los brazos, pero sí se elevó alto cada vez que sus compañeros lo buscaron en ‘el segundo piso’. En la recta final del partido cabeceó y Al Sheen le tapó el esférico, pero en la siguiente, tras un gran pase de James, impactó el balón con su cabeza de manera perfecta para así celebrar el agónico 1-0. Esta vez no hubo grito exacerbado, pero sí un bailecito de esos que le mueven las fibras a los colombianos y un abrazo que decretó la clasificación de Colombia a los cuartos de final.