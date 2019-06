La patada de Jara que generó una airada protesta de Suárez al árbitro

Corría el minuto 73 del partido entre Uruguay y Chile (1-0) cuando un aficionado con una bandera albiceleste entró a la cancha del estadio Maracaná para irrumpir en el encuentro. En ese momento las fuerzas de seguridad salieron corriendo para intentar alcanzarlo y detenerlo, sin embargo, su tardía reacción no les facilitó la tarea.



Al ver esto, el jugador de Chile, Gonzalo Jara levantó su pie e hizo caer al aficionado que corría por la cancha sin ser alcanzado por los encargados de mantener el orden en el evento. Evento que desencadenó en la airada protesta del uruguayo Luis Suárez al árbitro, pues consideraba que el jugador chileno debía ser expulsado.



El árbitro del partido, que vio la acción, no sancionó al chileno, quien sí reaccionó ante la protesta de Suárez. Sin embargo, no hubo sanción para ninguno de los dos y mientras el invasor de la cancha se marchaba luego de ser capturado, el partido se reanudó con un balón a tierra que los chilenos entregaron a sus rivales.



La situación, de momento no ha sido aclarada por Conmebol, pero lo cierto es que el futbolista debió ser sancionado y frente a esta situación no se sabe si podría llegar una sanción de oficio.



Esta fue la patada del chileno y el reclamo de Suárez: