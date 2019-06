¿Qué prometió la mamá de James si Colombia gana la Copa América?

En medio de la grabación de uno de los videos de Juana Valentina, la hermana de James, apareció Pilar Rubio, la mamá, conversando con Shannon de Lima y quedó registrada una frase: “Si quedamos campeón de la Copa América me tiro en este charco, con ropa y todo”, dijo la mamá de James señalando una fuente que aparentemente se encuentra en uno de los hoteles donde se hospedan.

Juan Valentina vuelve la cámara hacia ella misma y dice: “Ya la oyeron”. Pilar se percata de que su hija grabó esa frase y le pide que no la publique: “No, Juana. Tiene que quitar eso”. Sin embargo, no le obedeció y ya está en las redes sociales.



El resto del video muestra cómo la familia Rodríguez Rubio acompaña a James y a la Selección Colombia en su participación en la Copa América 2019.



Por ahora Colombia enfrentará la fase de cuartos de final contra Chile, este viernes en Sao Paulo, por lo que falta bastante terreno por recorrer para que Pilar Rubio cumpla o no su promesa, que según lo visto, tendrá como testigo principal la cámara de su hija Juana.