Diario de La Copa: así calificó Barraza a los jugadores de Colombia

La Selección Colombia salió de la Copa América y es el momento de los balances, por eso en la edición de este sábado del programa especial Diario de la Copa de Win Sports y la Casa Editorial El Tiempo, Jorge Barraza, uno de los periodistas presentadores de este espacio, entregó sus calificaciones de todos y cada uno de los 22 jugadores que tuvieron acción en este torneo con el equipo dirigido por Carlos Queiroz.

Para Barraza el jugador más importante de la selección tricolor en esta Copa América fue el mediocampista Wílmar Barrios, al que calificó con un 7, sin embargo con esa misma nota calificó al mejor de la defensa, que fue Dávinson Sánchez y a Duván Zapata, por sus dos goles.



Para Barraza los jugadores con más baja calificación fueron Falcao García, a quien vio con muy poca participación en las jugadas ofensivas, así como Mateus Uribe, de quien no se explicó porque tuvo tantos minutos. Otro que se rajó fue William Tesillo, especialmente por su falla en el penalti

contra Chile.

A continuación presentamos las calificaciones de Jorge Barraza y el comentario sobre cada jugador, dados en Diario de la Copa.

Porteros



David Ospina 6: no tuvo mayores problemas, cuando tuvo que responder no tuvo drama.



Álvaro Montero 6: porque el partido que jugó terminó en cero, no tuvo problema.

Defensas



Santiago Arias 5: creo que pasó inadvertido en esta Copa, por algo el técnico no lo utilizó.



Stefan Medina 6: por lo que hizo en los primeros partidos que lo que hizo contra Chile donde tuvo problemas para contener a Alexis Sánchez.



Yerry Mina 6: podríamos darle 6,5 porque pateó bien su penalti contra Chile.



Cristian Zapata 6: no tuvo problemas en el partido contra Paraguay.



Dávinson Sánchez 7: fue el que más solidez le dio a la defensa.



John Jáner Lucumí 6: no tuvo problema en el partido que jugó.



William Tesillo 5: venía bien, erró el penal contra Chile, no es para condenarlo de por vida, pero el penal también forma parte de la calificación



Cristian Borja 5,5: no estuvo mal, pero tampoco destacó en el partido contra Paraguay.

Volantes



Juan Cuadrado 6: es un jugador que me gusta, creo que los 12 o 15 minutos buenos contra Chile fueron por Cuadrado.



Jefferson Lerma 6,5: me gustó, pienso que era una de las alternativas que se debieron tener en cuenta.



Wílmar Barrios 7: la figura de Colombia en esta copa, extraordinario en la marca sobre todo.



Gustavo Cuéllar 7: fue un jugador muy destacado en el partido contra Paraguay y autor del gol de la victoria.



Mateus Uribe 5: el jugador menos destacado de Colombia, además tuvo la suerte de ser titular siempre.



Edwin Cardona 6: siempre que entra, trata de dar una solución y es un jugador que tiene más recursos que Uribe.



James Rodríguez 6,5: estaba para más. Se cayó contra Chile, en el que todos esperaban más. Son chispazos, no es algo continuado.

Delanteros



Roger Martínez 6: por lo que hizo sobre todo contra Argentina. Siempre se mostró activo. Tuvo una contra Chile.



Luis Muriel: sin calificación porque solo jugó unos minutos y salió lesionado.



Falcao García 5: le veo perder gravitación, pasa cada vez más inadvertido en los partidos y tiene poca participación en las jugadas ofensivas.



Duván Zapata 7: por los dos goles que hizo, es una amenaza constante, contra Chile debió jugar un poco más.



Luis Díaz 6: muy positivo, para ser tenido en cuenta por Queiroz de aquí en adelante.