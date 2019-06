Las cinco respuestas clave de Carlos Queiroz antes de enfrentar a Perú

La Selección Colombia tendrá este domingo un partido amistoso contra Perú, como preparación para la Copa América, en la que jugará su primer partido el próximo sábado 15, contra Argentina. En la rueda de prensa previa al juego en la ciudad de Lima, el seleccionador Carlos Queiroz aclaró que no ve a Perú como un rival sino como un compañero se prepara con el mismo objetivo, que Yerry Mina jugará el partido, que dosificará los tiempos para evitar sobrecargas y que su jugador “más importante es el equipo”.

Sobre el estado de sus jugadores y su adaptación al trabajo

“No hay diferencia, todos tienen un papel y una función a desarrollar en el equipo. Todos son iguales, todos son importantes… Quiero mejorar a esta estrella. A mi mejor jugador, que es el equipo. La fuerza de Colombia son los jugadores, la fuerza de los jugadores es el equipo. La estrella, el jugador más importante para mí, que tiene que jugar bien, sólido, es el equipo. El talento está ahí, los jugadores están listos para competir”.

Sobre Perú, el rival del amistoso de este domingo



"Para mi Perú no es un rival. Son compañeros, estamos juntos, acordamos trabajar juntos para mejorar cada uno. No somos rivales, somos compañeros. Vamos a hacer lo mejor para ganar el partido, todos intentando hacer lo mejor por su camiseta. Vamos a crear problemas a Perú, eso nos va a dar los puntos altos. Tenemos cinco días para afinar la orquesta para el primer partido (contra Argentina)".

Sobre el estado de Yerry Mina



“Desarrollamos un plan, después de una temporada complicada no solo para él, para otros jugadores, con cuidado y precisión. Estamos confiados de que mañana saldrá bien, hará un buen partido. Tenemos un jugador más importante que Mina y que Falcao y James, que es el equipo. Estoy más preocupado por el equipo”.

Sobre el proceso que viene trabajando con jugadores nuevos



No me gusta mentir en el fútbol, salimos a cada partido a ganar. Tenemos dos resultados en las manos: o ganamos o mejoramos… Los ojos tienen que estar en Catar (Mundial 2022), en la clasificación. Sería una tontería perder las dos cosas: no hacer bien la copa ni hacer algo por el futuro.

Queiroz habló del ‘diablo del fútbol’



En una competición donde soñamos jugar seis siete partidos, muchas cosas cambian y por eso es importante tener soluciones profundas, para no hacer invenciones… para no cambiar un lateral derecho como izquierdo, etc. En el fútbol algo siempre nos sorprende: el diablo del fútbol no te perdona tus decisiones, siempre está detrás de la puerta.