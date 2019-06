¿Qué tanta falta le ha hecho Neymar a la selección brasileña?

Neymar, ausente por lesión en esta Copa América 2019, visitó este viernes a sus compañeros de la selección brasileña en Sao Paulo, donde jugarán contra Perú este sábado por un cupo a los cuartos de final de la competición.



El jugador del PSG se encuentra en medio de dos investigaciones abiertas en Brasil. La primera por una supuesta violación a una mujer en un hotel de París y la segunda por divulgar fotos íntimas de ésta en sus redes sociales para defenderse de tal acusación.



Los constantes escándalos del '10' brasileño han ocasionado que muchos de los fanáticos de la selección de Brasil pierdan cariño por él y ahora lo critiquen. Los periodistas Jorge Barraza y pablo Romero, que cubren la Copa América desde Brasil constataron la situación.

Barraza considera que "más allá de todo lo que decimos de Neymar, que le gusta la fama, que es obsesionado con las redes sociales, las fotos, el dinero, los contratos… Es un extraordinario jugador de fútbol. Yo sí creo que Neymar le ha hecho falta a la selección porque parece que que a Brasil le falta un ángel", pero también confirmó que en Brasil es muy criticado.



"Se siente una gran reacción en su contra, se nota en la gente de Brasil cuando hablan de Neymar que están enfurecidos con él", contó Barraza en el Diario de la Copa este viernes.



El periodista de EL TIEMPO, Pablo Romero, dijo que aunque Neymar sí le hace falta a la selección, no le hace fata al entorno. "Yo siento que a los brasileños no les importa que no esté Neymar, sienten despreocupación de que no esté su mejor futbolista", añadió Romero.