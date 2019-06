Cuentas del grupo C: los rivales de Colombia y Perú en Copa América

Chile vs. Uruguay y Japón vs. Chile, serán los partidos que cierren este lunes el grupo C de la Copa América 2019, con horario simultáneo desde las 6 de la tarde. En un partido se define el primer lugar y hasta el posible rival de Colombia en cuartos de final; en el otro, el que gane podría sacar a Paraguay de competencia y clasificar como uno de los mejores terceros.



Brasil también espera conocer si su rival de este grupo o será el onceno paraguayo; mientras que Perú estará pendiente de cuál será el líder para enfrentarlo en la próxima ronda.



Chile quiere evitar a Colombia. Uruguay en cambio no escapa de un próximo rival, sino que el orgullo lo obliga a terminar primero. Los japoneses están en la lucha por clasificar por primera vez a cuartos de final, pero sueñan con dar una gran sorpresa con ayuda de los chilenos.



Mientras que Ecuador, que perdió sus dos primeros juegos, tiene una última posibilidad de fracasar y así poder mejorar la imagen de Hernán Darío Gómez. Aunque este grupo podría tener también a dos eliminados de la Copa.



