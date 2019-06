Las decisiones de Queiroz que influyeron en la eliminación de Colombia

La Selección Colombia quedó eliminada luego de perder por penales en la Copa América contra Chile. La Tricolor logró un puntaje perfecto y no recibió gol, pero finalmente le dijo 'adiós' al torneo en los cuartos de final.

Carlos Queiroz, que le apostó a la misma nómina que derrotó a Argentina, tuvo discusiones luego de las decisiones en el partido contra Chile, en los cuartos de final.



El DT portugués 'se mantuvo en la suya' y puso la misma nómina, con Roger Martínez como novedad. ¿En qué falló?... Falcao García, que es capitán y líder de la Tricolor, se mantuvo como titular a pesar de su mal momento. Excluyendo a Duván Zapata, con dos anotaciones y gran temporada en Europa.



Luego, llegaron los cambios. Juan Guillermo Cuadrado no tenía su mejor partido en el ataque y era uno de los más cuestionados en la Tricolor. El DT prefirió mantenerlo hasta el final y tuvo un irregular partido, pero anotó el penal en la fase definitoria.



Más de los cambios: aunque fueron lo que se necesitaba -y se leía en el compromiso- se dieron muy tarde. Primero, Mateus Uribe estaba perdido en la mitad del campo y la Selección no encontraba una salida desde el medio campo; pasaron 67 minutos para que Queiroz hiciera el cambio y lo hizo por Edwin Cardona.



En la zona ofensiva, que era en lo que más se tenía problemas, llegó el primer cambio al minuto 77, a 13 de terminar. Falcao García salió y le dio lugar a Duván Zapata, que no estuvo en los penales. Luego, Luis Díaz, que pudo haber ingresado antes, entró al minuto 81 por Roger Martínez, de buen juego.



Ahora, la Tricolor se quedó con un puntaje perfecto, sin recibir anotaciones, pero eliminada del torneo. Sin embargo, hay temas de Carlos Queiroz que se vieron durante el primer torneo oficial al mandato del portugués.