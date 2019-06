Ante la ausencia de Neymar, estas son las variantes de Brasil en Copa

Poco se ha hablado de fútbol en la selección de Brasil en las últimas semanas, varios escándalos de Neymar opacaron el valor futbolístico de la Canarinha. La tapa de los problemas culminó con la lesión del jugador del PSG, ante esto, el anfitrión de la Copa América debe suplir la salida de su máxima figura.

La ausencia de Neymar en la Copa América sin duda alguna es un golpe duro en las aspiraciones de Brasil, sin embargo, el equipo dirigido por Tite tiene grandes jugadores para poder suplir esta repentina salida.



El primer jugador que podría reemplazar a Neymar es Willian, jugador que llegó por la lesión del futbolista del PSG. El atacante del Chelsea es un jugador experimentado a nivel internacional, el cual puede aportar variantes ofensivas y también despliegue físico en defensa. El factor en contra es la poca continuidad que tuvo en esta temporada.



Unos de los talentos que explotó esta temporada en Europa fue el joven David Neres del Ajax de Holanda. Su gran desequilibrio y velocidad en ataque le permitieron marcar diferencia en la Champions League. Ahora con la oportunidad de brillar en la Copa América, el brasileño sería la variante natural de Neymar por su perfil y forma de juego.



Richarlison, un delantero que tiene condiciones para aportar en varias posiciones en el frente de ataque, es una opción a revisar por las grandes actuaciones que tuvo en los amistosos. Su capacidad para rotar puede permitirle entenderse de buena forma con Roberto Firmino, quien será titular contra Bolivia.



La otra variante que puede tener Tite es cambiar el módulo a un 4-4-2, con una zona de volantes de más manejo con Philippe Coutinho, quien no tuvo una buena temporada, pero sus condiciones no están en discusión. Además, en ataque se podría formar una dupla contundente con Roberto Firmino y Gabriel Jesus.



Arthur no podrá ser tenido en cuenta en las variantes, debido a que el jugador del FC Barcelona se lesionó y no alcanzó a recuperarse para ser incluido en el compromiso.