Así está el hospital de la Copa América para los últimos dos partidos

Las selecciones de Brasil, Perú, Chile y Argentina se preparan para sus últimos partidos de la presente edición de la Copa América, por eso, más allá de preparar sus equipos para los 90 minutos finales de la competición, también piensan en la salud de algunos de sus jugadores, quienes son importantes para las aspiraciones de sus entrenadores.



De momento, Brasil es uno de los equipos que más ha sufrido con las lesiones y aunque ha logrado recuperar a algunos de sus jugadores lastimados, es frecuente ver cómo durante cada fecha pierden a uno de los futbolistas que ha participado en los encuentros. Perú y Argentina, por su parte, parecen ser los que más completos llegan a los partidos de domingo y sábado, respectivamente.



Así está el hospital de la Copa América pensando en los últimos dos partidos:



Brasil

​

Willian: desafectado del grupo luego de una lesión muscular en el muslo que lo obligará a perderse la final de la Copa.



Marquinhos: el futbolista tuvo que ser sustituido por Miranda en el partido frente a Argentina y es duda para enfrentar a Perú.



Filipe Luis: no fue titular contra Argentina y su lugar fue asumido por Alex Sandro, sin embargo, de recuperarse plenamente, podría actuar desde el inicio contra Perú.



Fernandinho: el volante de marca sufrió un problema muscular y no estuvo contra Paraguay, tampoco actuó contra Argentina y aunque su lugar fue bien asumido por Arthur, Tite cuenta con él en caso de necesitar mayor presencia física en el medio del campo.



Alisson Becker: el arquero sufrió un golpe en la cadera en el partido frente a Argentina y aunque pudo concluir el juego, quiere estar en plenitud de condiciones para enfrentar a Perú.



Richarlison: tras sufrir un cuadro de paperas, el atacante se reintegró al equipo pero perdió algo de ritmo luego de unos días de incapacidad y reposo.



Perú



Edison Flores: el autor del primer gol peruano frente a Chile no pudo concluir el encuentro contra los australes debido a un fuerte golpe en el tobillo derecho y Gareca apunta a su buena recuperación para que vuelva a la titularidad contra la ‘Verdeamarleha’.



Chile

​

Arturo Vidal: el volante de Barcelona será evaluado por el cuerpo médico de la selección chilena en la previa del partido con Argentina teniendo en cuenta que luego del juego contra Perú terminó con algunas molestias musculares. Vale la pena recordar que Vidal ya estuvo ausente de uno de los juegos de ‘La Roja’ y fue el partido contra Uruguay.



Argentina

​

El equipo dirigido por Lionel Scaloni no presenta bajas, más allá de los dos jugadores suspendidos por acumulación de amarillas: Lautaro Martínez y Marcos Acuña.