Sanciones y lesiones: ausencias para los últimos partidos de la Copa

Finaliza la Copa América y este sábado se jugará el partido por el tercer puesto entre Argentina vs. Chile. Además, la gran final se disputará este domingo a las 3:00 p.m. entre Brasil, anfitrión, y Perú; que buscan un nuevo título.



Sin embargo, en los cuatro equipos hay algunos jugadores que no podrán estar en el encuentro, por lesión o sanción de amarillas.

Argentina:



Lautaro Martínez y Marcos Acuña no podrán estar por sanción de amarillas. Ambos jugadores vieron la cartulina amarilla en los partidos de cuartos de final y semifinal, por lo que no podrán estar contra Chile.



Chile:



Arturo Vidal sería una de las bajas para el conjunto de Reinaldo Rueda. "Está con el departamento médico, es incierta su participación para el sábado. Todos conocemos su carácter, los médicos saben que él es muy fuerte, más es de cuidado. Está con mucha inflamación y dolor", dijo el colombiano sobre la lesión del chileno.



Perú:



Edison Flores era una de las dudas, pero finalmente entrenó este viernes y estará en el partido. Recordemos que Jefferson Farfán se lesionó durante la fase de grupos y no pudo disputar más la Copa América.



Brasil:



Luego del 'hospital' que se mencionaba en Brasil sobre sus jugadores, solamente uno será baja. Willian, por lesión muscular, no estará en la final del torneo y será una gran baja para el conjunto de Tite. Este viernes entrenaron normalmente los demás que tenían problemas: Marquinhos, Allison, Fernandinho, Richarlison y Filipe Luis.