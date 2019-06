Otro intento fallido de Argentina: nuevamente Messi no pudo brillar

Lionel Scaloni paró un equipo en cancha que buscaba darle libertad a Lionel Messi y en el que el jugador de Barcelona se convirtiera en el eje del juego por cualquiera de los dos costados pero sin tener responsabilidades en marca. Con Paredes y Lo Celso como lanzadores, el rosarino jugó de tres cuartos de cancha para arriba, recibiendo más por el costado derecho que por el izquierdo.



De esa forma se desempeñó durante los primero minutos del encuentro, sin embargo, cuando la posesión de pelota cambió de dueño y fue Colombia quien se apoderó de las acciones, la influencia de Messi se fue disolviendo. Obligado a retroceder y a tener que arrancar desde más atrás, sufrió la marca de los colombianos y sus apariciones fueron mucho más esporádicas.



Los últimos 30 minutos de partido evidenciaron, nuevamente, la soledad de Lionel Messi en la Selección Argentina, con un Ángel Di María que mostró poco y nada, también se fueron apagando Lo Celso y Paredes, que aunque intentó hacer un poco más, no tuvo claridad y también se chocó con un mediocampo bien parado.



El ingreso de Rodrigo De Paul le permitió a Argentina volver a controlar la pelota en la segunda parte, Messi nuevamente empezó a llegar por la punta derecha, pero siempre como un jugador que se movía desde la mitad de cancha hacia adelante y las llegadas argentinas se fueron haciendo peligrosas.



Sin embargo, cuando la situación se complicó, tanto Ospina como la defensa, respaldada por Barrios, respondió bien y no fue Messi sino Paredes quien estuvo más cerca de abrir el marcador con dos remates desde fuera del área, uno llegando por el centro y el otro llegando desde la banda derecha.



Y fue en ese momento, en el que Colombia sufría más, que llegó el gol que desbalanceó las acciones, obligó, nuevamente, a cambiar esquemas e hizo que Messi, quien cada vez se tomaba más confianza, desapareciera de nuevo entre el afán argentino por conseguir el empate y las necesidades de un equipo que buscó respuestas en otros jugadores.



Un par de tiros libres fueron los únicos momentos en los que el ‘10’ argentino volvió aparecer, pero eso no le bastó para conseguir el gol y mucho menos, para ser ese jugador influyente, definitivo y único que demuestra domingo a domingo, en la liga española, ser el mejor del mundo.



Con sus palabras luego del partido, el rosarino lo dejó claro: “En el primer tiempo quedamos muy lejos del arco de ellos cuando recuperábamos, tuvimos un poco los nervios del primer partido de la competición y necesitamos tiempo para soltarnos y encontrarnos mejor. Los partidos de Suramérica siempre son trabados, no hay muchos espacios y la cancha tampoco favorece mucho porque estaba mala, lenta. Pero no son excusas”.