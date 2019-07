Scaloni respondió críticas y habló de su futuro como DT de Argentina

Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, habló sobre el partido de tercer y cuarto puesto de la Copa América luego de la eliminación del torneo. Además, el DT contó detalles de su futuro luego de perder contra Brasil por 2-0.



El argentino, además, elogió a los muchachos con los que estuvo en Brasil.

"Para nosotros fue un reto difícil hacernos cargo de la Selección. Creo que lo sacamos adelante. Quiero remarcar que nuestro trabajo era lo que conseguimos: que estos pibes compitieran como compitieron. Para nosotros, eso ya es un triunfo. Nuestro primer paso, lo dimos", dijo.

También, habló sobre su continuidad como entrenador de Argentina, luego de decisiones polémicas que lo tenían en el 'ojo del huracán'.



"Hablé con Tapia. Vamos a seguir hasta el 30 de diciembre, cuando termina mi contrato. Más allá no se habló. Los próximos seis partidos que se vienen voy a estar", mencionó.



Finalmente, el entrenador de la Albiceleste respondió a las críticas de la falta de experiencia y de periodos a prueba para seguir al mando del seleccionado nacional.



"Mi periodo a prueba ya pasó. Se cansaron de decir que no tengo experiencia y yo lo confirmo. En cualquier charla estaba el tema de la experiencia y es verdad. Dicho esto ahora soy otro entrenador, tampoco lo sé todo. La oportunidad que me dieron a mí no sé si mucha gente la pueda tener en su carrera. Yo empecé en lo más alta. Otros que quisieran estar acá no pueden tener esa oportunidad. Yo la tuve y estoy eternamente agradecido. Si estoy capacitado, no sé. Sí, soy otro entrenador, con partidos importantes, contra selecciones difíciles y momentos difíciles. Esto no me da pie para decir que puedo ser el entrenador. Pero yo me siento otro entrenador. Desde el partido con Guatemala, que debuté, al de Brasil hay una diferencia grande en lo que uno pretende de su equipo", finalizó.