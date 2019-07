¿Qué dice ahora el periodista que criticó a Gareca en rueda de prensa?

Luego de la derrota de Perú 0-5 frente a Brasil, en la fase de grupos, el periodista peruano Fernando Jiménez le habló de frente al técnico Ricardo Gareca y le dijo entre otras cosas que esa era “una derrota vergonzoza”. El comunicador habló para el diario argentino Olé al que le dijo que se mantiene en su opinión y que no tiene que disculparse con el técnico argentino.

Jiménez dijo que luego de que Perú se clasificara a la final le cayeron con todo: “Me tratan de imbécil y me sorprende”, dijo al medio citado y resaltó que muchos de los periodistas de la vieja guardia lo apoyan: “Algunos me dicen que tengo que pedirle perdón y no hay motivo. Me han llamado dos decanos del colegio de periodistas del Perú y me han felicitado. Entonces, me siento tranquilo”, señaló.



El director del diario deportivo Todo Sport tuvo su turno en la rueda de prensa tras la goleada que dejaba con un pie afuera de la Copa a Perú. “Esta es una derrota vergonzosa para el país porque la hemos sufrido en carne propia y Perú no atinó a nada, Perú no atacó nunca. ¿O atacó alguna vez?... le quiero preguntar a los 15 ó 20 minutos de partido se dio cuenta de que se había equivocado en su planteamiento”.



Gareca se mostró tranquilo, pero no le respondió, pues según el argentino el periodista había hecho una pregunta y él mismo se había dado la respuesta.