¡Hay ilusión!: los cambios de Queiroz con respecto a la era Pékerman

El triunfo de la Selección Colombia frente a Argentina ha dejado muchos temas para analizar, uno de ellos es el cambio que mostró el equipo con respecto a lo que expresaba en el terreno de juego en la era de José Néstor Pékerman.

No se escondió en ningún momento

Los duelos contra las selecciones grandes siempre son un reto. Con Pékerman en ocasiones Colombia tenía un planteamiento más conservador que llevaba al equipo a tener poco volumen en ataque. Este factor es el primer cambio que tuvo Queiroz en su debut oficial.



El entrenador portugués mostró que Colombia tiene jugadores con los cuales pelear los 90 minutos con selecciones de alto calibre. Contra Argentina, las transiciones en defensa y ataque fueron determinantes, la velocidad y peligro que generaron los jugadores fueron claves para hacer ver muy mal a la Albiceleste.



Además, en los dos goles quedó evidenciado que Colombia con dos o tres toques generó peligro con sus variantes ofensivas. Por otro lado, Colombia no se escondió y terminó jugando con dos delanteros de área.

El trabajo táctico en los sectores de la cancha

Colombia no sufrió frente a la selección de Argentina, a excepción de dos ocasiones de pelota quieta que logró despejar David Ospina. Los respaldos defensivos y solidaridad con el compañero fueron claves para generar el despliegue físico tan sólido que mostró la Tricolor. Además, bloquear las líneas de pase, manejar un equipo corto entre zonas impidió que Argentina generara su juego.



El trabajo de Wilmar Barrios se vio reflejado, el volante colombiano fue el equilibrio en los momentos de salida al ataque de la Selección. Sin embargo, hubo un par de ocasiones que el cartagenero se fue al ataque y el respaldo defensivo en su posición fue cubierto por Uribe y Cuadrado. Esto muestra un trabajo táctico defensivo que no pasó desapercibido.



11 jugadores defendiendo y 7 atacando es la premisa que Carlos Queiroz ha querido implementar. La presión alta y el estorbo generado desde la zona de ataque, los respaldos en defensa y los conceptos tácticos desarrollados a la perfección dieron un bloque justo y efectivo.

El momento clave y cambios efectivos

Carlos Queiroz fue preciso en los cambios, el ingreso de Roger Martínez, Jefferson Lerma y Duván Zapata no quedaron en el aire. Los tres jugadores marcaron la diferencia desde el banco y lo destacado de esto fue el momento del ingreso y las instrucciones dadas por el entrenador, las cuales fueron cumplidas en su totalidad.



Otro aspecto determinante es que no hay miedo de sacar a las figuras cuando se necesita, el cambio de Falcao dio resultado y mostró que no hay nombres fijos y que siempre se busca el bienestar conjunto de la selección. También sucedió con Cuadrado que se fue reemplazado, lo que muestra que todos los jugadores son considerados como iguales.

El cambio posicional de Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado ha visto un cambio en su posición natural, el volante ha jugado en una línea de tres con Uribe y Barrios, cosa que no era habitual en su carrera. El despliegue ofensivo en ataque le permite moverse por zona derecha y ser incisivo, pero en el momento que se pierde la pelota llenar la zona de volantes es su misión.

Solidaridad en el equipo

En la era Pékerman no había cuestionamientos en la actitud, sin embargo, el fútbol de la Selección vio un cambio a un fútbol más europeo, el cual exige el trabajo físico de los 11 jugadores en defensa y ataque que da como resultado no dejar jugar al rival y ponerlo en dificultades al momento de hacer su juego.



Esto se vio reflejado en la presión alta, lo cual no existía en el proceso de Pékerman. Para esto tiene que haber un respaldo y una sincronización importante entre todos los jugadores.



Para concluir, la era Pékerman tuvo muchos éxitos y dio bastantes alegrías, sin embargo, lo mostrado por la Tricolor ha presentado una mejoría notable en cada sector del campo de juego.