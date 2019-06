Los partidos de inauguración más recordados de la Copa América

La Copa América inicia este viernes en Brasil, con el anfitrión enfrentando a Bolivia. El torneo se disputará con las 12 selecciones que hacen parte de Suramérica, junto a dos invitadas: Catar y Japón.



Los juegos inaugurales más recordados dejaron varios datos, como la primera goleada y varios recuerdos junto con la Selección Colombia y más equipos que tuvieron sus partidos.

Datos y partidos más recordados:

El primer partido:



En Argentina, 1916, se jugó el primer partido de la Copa América. Aunque no fue con el país organizador, Uruguay venció por 4-0 a Chile y dejó 'alta la vara'.



Primer anfitrión que perdió:



Chile, en 1920, organizó la Copa América. La Roja recibió en el partido inaugural a Brasil, pero fue vencido por 1-0 y se convirtió en el primer país sede que perdió el primer encuentro.



Máxima goleada:



Brasil no tuvo piedad y, en su partido inaugural, venció por 9-1 a Ecuador en 1949. El conjunto carioca protagonizó la goleada más abultada en los partidos inaugurales de la Copa América.



Primera vez que estuvo Colombia:



La Selección Colombia organizó la Copa América de 2001. Sin embargo, el partido inaugural, el primer juego, no lo hizo la Tricolor. Su primera aparición en un juego inaugural fue en 2016, la Copa Centenario, y logró ganar por 2-0 sobre Estados Unidos.