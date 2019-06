Diario de la Copa: ¿Luis Díaz debería ser titular ante Chile?

Este miércoles en el Diario de la Copa, los periodistas Pablo Romero, Éder Torres y Jorge Barraza analizaron la situación del guajiro Luis Díaz, quien se ha destacado con la Selección Colombia durante la actual Copa América, y a quien muchos consideran que debe ser titular el próximo viernes.



Con respecto a si debe Luis Díaz ser titular en el partido frente a Chile, el periodista argentino Jorge Barraza comentó: "El término justo no es si debe, sino si puede. Luis Díaz ya puede ser titular de la Selección Colombia, para el partido contra Chile y para los que vengan detrás. Opino que cuando un jugador que es 'crack' llega a un equipo, le dan un día 15 minutos, otro día le dan más tiempo, otro día le dan un partido entero, hasta que finalmente se impone por las condiciones que tiene, y tarde o temprano, Luis Díaz va a ser titular en la selección".



Pablo Romero, periodista de EL TIEMPO no coincidió en opinión con Barraza y aseguró que "no es este el momento de la titularidad de Luis Díaz. Yo pienso que ya hay un hombre en esa posición, que es Roger Martínez, quien viene bien, ya es el titular, se ganó el puesto y hay que respetarlo porque su desempeño ha sido bueno. Si el titular no juega bien, pues es cuando uno mira la alternativa de cambiarlo, pero por ahora es el momento de Roger, para que se mantenga de titular acompañando en el frente de ataque a Duván o a Falcao, junto a James.



Por último, Éder Torres, periodista de Win Sports, también expresó que Luis Díaz no debe ser titular frente a Chile y explicó que su opinión se debe básicamente a "lo que ya se ha construido con Roger Martínez, quien tuvo la posibilidad de ser titular contra Qatar y de ser alternativa durante casi todo el partido contra Argentina, producto de la lesión de Luis Fernando Muriel. Roger se ha ganado el puesto, ha entrado en la dinámica, tiene la idea de juego bien aceitada, hace parte de la utilidad que le interesa mucho a Queiroz. En ese sentido, debe conservar la posición".