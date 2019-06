El inusual pedido de un histórico exjugador argentino sobre Messi

El exfutbolista argentino Mario Alberto Kempes recomendó a la selección nacional dar un "descanso" a Lionel Messi a raíz de los malos resultados cosechados en la Copa América, dónde tras caer derrotada contra Colombia y empatar con Paraguay se jugará su presencia en la siguiente fase frente a Qatar.

"Tal como están las cosas yo creo que darle un descanso a Messi no sería malo, o que él se tome un descanso por voz propia" señaló en declaraciones a 'TyC Sports'.



El "Matador" analizó el convulso momento que atraviesa el combinado argentino y señaló la "Messidependencia" como uno de los principales problemas, lo que en su opinión genera que todos los jugadores del equipo "se la tienen que dar (la pelota)" y eso evidencia "falta de personalidad". Apostó por construir un seleccionado sin el jugador del Barcelona.



"¿Qué pasaría si a esta selección le sacas a Messi? ¿Por qué no lo sacamos y formamos una selección sin Messi, y a ver si florecen los muy buenos jugadores que son en sus clubes?", añadió.



El histórico delantero calificó a Messi como "el mejor del mundo", un jugador al que "es imposible reemplazar", aunque considera que ante los malos resultado el seleccionador Lionel Scaloni debe arriesgar. "Es imposible reemplazarlo. No vas a encontrar a un Messi en estos días, pero podés formar a una selección sin tener al mejor del mundo. Te puede salir mal, pero mal ya salió. Estando Messi no hay ninguno con personalidad".



Kempes afirmó que "los años van pasando" y el capitán argentino, que la próxima semana cumple 32 años, "siente cansancio". "Ya ha cumplido con la selección. Él quiere, pero los años van pasando y se siente el cansancio. Hizo todo lo posible para ganar algo con la selección".



"El argentino siempre se levantó de las caídas, pero a estos chicos no se los ve con ese temperamento. Tal y como vienen las cosas, le tengo mucho miedo al domingo", concluyó.