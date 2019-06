¿Por qué Chile es el mejor rival de Colombia en cuartos de Copa?

Colombia cuenta las horas para enfrentar a Chile en los cuartos de final de la Copa América 2019. La cita es este viernes 28 de junio, en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo, a las 6 de la tarde. La misión es eliminar al actual bicampeón del continente y así conseguir un cupo a la semifinal.



Más allá de la experiencia de sus jugadores, de la experiencia de su entrenador, y de ser el campeón reinante, Mateus Uribe confesó que le gusta enfrentar a Chile y cree que es el mejor rival que les pudo tocar en esa ronda, mejor que haberse cruzado con Uruguay.



“Chile es mejor para nuestro juego, porque juegan y te dan espacios para jugar. Nosotros venimos haciendo buen trabajo de tenencia, somos muy verticales, estamos positivos y sabemos que esto es paso a paso”, aseguró Mateus.



El volante, titular habitual en el once de Carlos Queiroz, es uno de los futbolistas que más conocen a Reinaldo Rueda, pues lo tuvo hace poco cuando ambos estaban en Atlético Nacional y consiguieron el título de la Copa Libertadores.



“A los equipos del profesor Reinaldo siempre juegan bien, les gusta tener la pelota y ponerla al piso. Ahora en Chile tiene jugadores para hacer eso a la perfección, que pueden generar infinitas opciones y variantes en un partido. Rueda siempre pedía lo mismo: orden en el mediocampo y sorpresa para acompañar a los hombres de ataque. Va a ser un lindo partido por las características de ambos equipos”, comentó el antioqueño.



Mateus insistió en que Chile es un buen rival, pues aunque el técnico Rueda “seguro ya nos estudió mucho porque le encanta mirar mucho fútbol”, en Colombia “hemos demostrado cosas que el equipo no había mostrado antes”. Así que “para nosotros será más fácil enfrentar un equipo que vemos a sus jugadores por todo lado. Va ser más fácil estudiarlos a ellos (los chilenos), que ellos a nosotros”.



Uribe dijo que Carlos Queiroz “pide mucha polifuncionalidad a los hombres de la mitad del campo. Hemos venido haciendo un trabajo importante, fortaleciendo el mediocampo en lo defensivo y en la sorpresa en la parte de ataque”.



Además, habló de la autocrítica que hay en la Selección. “Todas las sesiones de entrenamientos son para mejorar. Sabemos que no somos un equipo perfecto, queremos corregir los errores que tenemos y fortalecer lo que estamos haciendo bien. Hemos creado opciones, hemos estado muy contundentes, pero tenemos claro que los rivales no nos pueden manejar la pelota en transcursos de juego”, acotó.



“Chile tiene jerarquía en sus jugadores y su cuerpo técnico. Nosotros venimos creciendo demasiado en este proceso, Estamos para grandes cosas, pero sabemos que no hemos ganado y a frente hay un equipo copero, pero vamos con la consigna de sacar el resultado”, finalizó Mateus.