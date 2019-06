No todos dudan de Scaloni: el DT recibió el respaldo de un exjugador

La complicada clasificación de Argentina a los cuartos de final de la Copa América generaron muchas dudas respecto a la continuidad y las capacidades del entrenador de la selección albiceleste, Lionel Scaloni, sin embargo, no todos están en su contra y un reconocido exfutbolista como Gabriel Milito salió a su respaldo.



El ahora entrenador de Estudiantes de La Plata, quien en su condición de futbolista hizo parte de Barcelona, aseguró que el proceso de Scaloni en la Selección Argentina apenas arranca, por lo que hay que tener paciencia pues tiene experiencia suficiente para dar buenos resultados.



“Lionel está dando los primeros pasos como técnico, pero fue jugador y estuvo muchos años en Europa. Está acompañado por gente de selección y entre todos ellos conforman un cuerpo técnico sin experiencia pero capaz, sino no hubieran asumido este reto. Hay que dejar que esto avance, porque si viene otro DT no nos asegura que vayamos a transitar la eliminatoria con facilidad ni que vayamos a ganar el Mundial”, sentenció.



Luego, el menor de los Milito concluyó refiriéndose a Lionel Messi y a sus muestras en el equipo nacional: “Tuvo partidos muy buenos, pero no juega como en Barcelona porque no tiene la misma frecuencia de partidos que en España. Allá se sostienen los equipos y el estilo se respeta siempre”.